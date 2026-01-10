Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Москвичам пообещали снегопад в первую рабочую неделю

Синоптики предрекли снегопад в Москве и Подмосковье в первую рабочую неделю
Мобильный репортер/Агентство «Москва»

К началу первой рабочей недели нового года южный циклон принесет снегопады в Москву и Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогностические данные Гидрометцентра России.

По словам собеседника агентства, в ночь на 12 января при облачной погоде ожидается снег: температура воздуха в Москве составит от -7°C до -5°C, а в Подмосковье — от -10°C до -5°C. В Гидрометцентре уточнили, что днем в понедельник также ожидаются осадки, а столбики термометров покажут от -5°C 5 до -3°C в Москве и от -7°C до -2°C по области.

В последний день праздничных выходных, 11 января, в Москве и Подмосковье также возможен небольшой, местами умеренный снег. В Гидрометцентре РФ сообщили, что предстоящей ночью температура воздуха в столице составит от -11°C до -9°C, по области — от -14°C до -9°C, днем потеплеет до -3°C.

Кроме того, до 21:00 мск 12 января в столичном регионе сохраняется желтый уровень погодной опасности, предупреждающий о возможном образовании гололедицы на дорогах.

10 января прокуратура Москвы сообщила, что контролирует вопрос своевременной очистки российской столицы от последствий снегопада. Сотрудниками ведомства будет осуществляться контроль уборки снега, очистки от наледи кровель домов и соблюдение прав жителей города, в том числе жилищных. Прокуратура напомнила коммунальщикам об ответственности за несвоевременную уборку крыш и других элементов нежилых зданий от снега и наледи.

Ранее россиянам объяснили, как правильно откапывать машину из сугроба.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27589729_rnd_2",
    "video_id": "record::db4dc99e-b434-4c14-8be0-d5453dae896f"
}
 
Теперь вы знаете
Редкоземы и замерзшая секретная база: зачем Трамп хочет присоединить Гренландию
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+