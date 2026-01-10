Москвичам пообещали снегопад в первую рабочую неделю

К началу первой рабочей недели нового года южный циклон принесет снегопады в Москву и Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогностические данные Гидрометцентра России.

По словам собеседника агентства, в ночь на 12 января при облачной погоде ожидается снег: температура воздуха в Москве составит от -7°C до -5°C, а в Подмосковье — от -10°C до -5°C. В Гидрометцентре уточнили, что днем в понедельник также ожидаются осадки, а столбики термометров покажут от -5°C 5 до -3°C в Москве и от -7°C до -2°C по области.

В последний день праздничных выходных, 11 января, в Москве и Подмосковье также возможен небольшой, местами умеренный снег. В Гидрометцентре РФ сообщили, что предстоящей ночью температура воздуха в столице составит от -11°C до -9°C, по области — от -14°C до -9°C, днем потеплеет до -3°C.

Кроме того, до 21:00 мск 12 января в столичном регионе сохраняется желтый уровень погодной опасности, предупреждающий о возможном образовании гололедицы на дорогах.

10 января прокуратура Москвы сообщила, что контролирует вопрос своевременной очистки российской столицы от последствий снегопада. Сотрудниками ведомства будет осуществляться контроль уборки снега, очистки от наледи кровель домов и соблюдение прав жителей города, в том числе жилищных. Прокуратура напомнила коммунальщикам об ответственности за несвоевременную уборку крыш и других элементов нежилых зданий от снега и наледи.

Ранее россиянам объяснили, как правильно откапывать машину из сугроба.