Россиянина заподозрили в подготовке теракта на железнодорожном мосту

Жителя Пермского края задержали по подозрению в подготовке теракта на железнодорожном мосту по заданию украинских спецслужб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

В заявлении уточняется, что под стражей оказался 53-летний россиянин. По предварительным данным, мужчина действовал по указанию мошенников и намеревался устроить взрыв на Чусовском железнодорожном мосту Свердловской железной дороги.

Как рассказали в ведомстве, аферисты убедили жителя Пермского края перевести 350 тыс. рублей на «безопасные счета». После этого злоумышленники начали звонить задержанному под видом сотрудников правоохранительных органов. Они пообещали мужчине помочь вернуть деньги, а взамен потребовали изготовить взрывное устройство и использовать его для теракта.

Во время обысков в доме подозреваемого были найдены 10 кг взрывчатых веществ и компоненты для создания бомбы. Кроме того, силовики изъявили веб-камеру, предназначавшуюся для наблюдения за мостом.

В ФСБ отметили, что в отношении россиянина было возбуждено уголовное дело по ст. 222.1 УК РФ. Речь идет о незаконном обороте взрывчатых веществ. Также решается вопрос о том, чтобы завести дела по статьям о незаконном изготовлении взрывных устройств и приготовлении к теракту.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина устроил поджог на железной дороге по указанию мошенников.