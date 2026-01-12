Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

Россиянина заподозрили в подготовке теракта на железнодорожном мосту

ФСБ РФ: в Пермском крае предотвратили теракт на железнодорожном мосту
Виталий Белоусов/РИА Новости

Жителя Пермского края задержали по подозрению в подготовке теракта на железнодорожном мосту по заданию украинских спецслужб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

В заявлении уточняется, что под стражей оказался 53-летний россиянин. По предварительным данным, мужчина действовал по указанию мошенников и намеревался устроить взрыв на Чусовском железнодорожном мосту Свердловской железной дороги.

Как рассказали в ведомстве, аферисты убедили жителя Пермского края перевести 350 тыс. рублей на «безопасные счета». После этого злоумышленники начали звонить задержанному под видом сотрудников правоохранительных органов. Они пообещали мужчине помочь вернуть деньги, а взамен потребовали изготовить взрывное устройство и использовать его для теракта.

Во время обысков в доме подозреваемого были найдены 10 кг взрывчатых веществ и компоненты для создания бомбы. Кроме того, силовики изъявили веб-камеру, предназначавшуюся для наблюдения за мостом.

В ФСБ отметили, что в отношении россиянина было возбуждено уголовное дело по ст. 222.1 УК РФ. Речь идет о незаконном обороте взрывчатых веществ. Также решается вопрос о том, чтобы завести дела по статьям о незаконном изготовлении взрывных устройств и приготовлении к теракту.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина устроил поджог на железной дороге по указанию мошенников.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27600139_rnd_0",
    "video_id": "record::abe70da1-9c98-4795-a34c-232f29c1bf53"
}
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+