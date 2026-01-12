Пациенты российской психбольницы чуть не сгорели при пожаре

SHOT: два пациента психбольницы в Челябинской области пострадали при пожаре

Два человека пострадали при пожаре в психиатрической больнице №7 в Златоусте Челябинской области. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации издания, возгорание произошло в спортзале медицинского учреждения. Огонь охватил площадь 100 квадратных метров. Известно, что пострадали два человека, они являются пациентами лечебницы. У них выявили отравление продуктами горения. Пострадавших осматривают врачи.

Всего во время пожара из психбольницы эвакуировали 132 человека, в их числе 90 больных. Всех разместили в здании клуба, находящегося в 100 метрах от больницы.

