Новости. Общество

Пациенты российской психбольницы чуть не сгорели при пожаре

SHOT: два пациента психбольницы в Челябинской области пострадали при пожаре
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Два человека пострадали при пожаре в психиатрической больнице №7 в Златоусте Челябинской области. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации издания, возгорание произошло в спортзале медицинского учреждения. Огонь охватил площадь 100 квадратных метров. Известно, что пострадали два человека, они являются пациентами лечебницы. У них выявили отравление продуктами горения. Пострадавших осматривают врачи.

Всего во время пожара из психбольницы эвакуировали 132 человека, в их числе 90 больных. Всех разместили в здании клуба, находящегося в 100 метрах от больницы.

До этого Telegram-канал Mash сообщил о подростке, который чудом спасся при пожаре в квартире в Москве. По данным журналистов, возгорание произошло сразу в нескольких помещениях: комнате, кухне и коридоре. Из-за огня мальчик оказался отрезан от выхода и принял решение спастись через окно. Он прыгнул в сугроб, что смягчило падение. Пострадавшего госпитализировали с переломом ноги.

Ранее на Урале подростки подожгли дом, решив истопить печь после встречи Нового года.

