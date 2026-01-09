В Белгородской области выстроились очереди на заправках и у банкоматов

Гладков: в Белгородской области работают над переходом на резервную генерацию

Власти Белгородской области принимают меры для оперативного перехода на резервную генерацию после ракетного обстрела Белгорода со стороны Украины, ситуация остается крайне сложной. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона Вячеслав Гладкова.

«Вижу, что были очереди на заправках и в банкоматах. Здесь тоже хотел к вам обратиться: не видим в этом большого смысла. Потому что, как только появится электроэнергия от резервной генерации, произойдет нормализация ситуации», — подчеркнул Гладков.

Губернатор отметил, что в настоящее время в регионе топлива достаточно для граждан, как и денег в банкоматах.

«Вот эти действия — они на самом деле не очень важны», — уточнил глава Белгородской области.

До этого Гладков сообщил о том, что после обстрела региона ситуация остается сложной. Он также рассказал о том, что провел совещание, посвященное ликвидации последствий обстрелов энергосистемы. В мероприятии, по сведениям губернатора, приняли участие руководители силовых структур, а также заместитель губернатора, министры и главы энергетических компаний.

Ранее в Белгородской области более 550 тыс. человек остались без света после ракетного удара ВСУ.