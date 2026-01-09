Размер шрифта
В Белгородской области выстроились очереди на заправках и у банкоматов

Гладков: в Белгородской области работают над переходом на резервную генерацию
Антон Вергун/РИА Новости

Власти Белгородской области принимают меры для оперативного перехода на резервную генерацию после ракетного обстрела Белгорода со стороны Украины, ситуация остается крайне сложной. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона Вячеслав Гладкова.

«Вижу, что были очереди на заправках и в банкоматах. Здесь тоже хотел к вам обратиться: не видим в этом большого смысла. Потому что, как только появится электроэнергия от резервной генерации, произойдет нормализация ситуации», — подчеркнул Гладков.

Губернатор отметил, что в настоящее время в регионе топлива достаточно для граждан, как и денег в банкоматах.

«Вот эти действия — они на самом деле не очень важны», — уточнил глава Белгородской области.

До этого Гладков сообщил о том, что после обстрела региона ситуация остается сложной. Он также рассказал о том, что провел совещание, посвященное ликвидации последствий обстрелов энергосистемы. В мероприятии, по сведениям губернатора, приняли участие руководители силовых структур, а также заместитель губернатора, министры и главы энергетических компаний.

Ранее в Белгородской области более 550 тыс. человек остались без света после ракетного удара ВСУ.

