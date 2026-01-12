Размер шрифта
Отельер раскритиковал пересмотр системы «все включено» в Турции

Бильгинер: изменения в системе «все включено» приведет к оттоку туристов
M-Production/Shutterstock/FOTODOM

Возможные изменения в системе «все включено» в Турции могут привести к потере российских туристов. Об этом РИА Новости заявил владелец одного из наиболее известных отелей Антальи Мехмет Уста Бильгинер.

По его словам, для региона крайне важен российский рынок, но для многих формат «все включено» стал привычным и ожидаемым для гостей из России, поэтому какие-либо перемены приведут к потере туристического потока.

Бильгинер уверен, что российские туристы выбирают Турцию, рассчитывая на определенный набор услуг, а любые изменения будут восприниматься как ухудшение отдыха. Он пояснил, что конкуренция в туристической сфере очень большая, а значит туристы будут выбирать другие направления, где сохранился привычный для них формат отдыха.

Он отметил, что туристическая отрасль не может допустить таких потерь.

До этого в туротрасли Турции предлагали сократить опции в программе «все включено» и перейти к системе, когда отдыхающие смогут выбирать только необходимые им услуги. Одной из причин называется большое количество отходов — на одного турка уже приходится 102 кг утилизированной еды. Отели и рестораны ежегодно выбрасывают около 23 млн тонн продуктов, причем 35% из них даже не используют при приготовлении блюд. В связи с этим предлагается обслуживать гостей по меню и разрешить им делиться блюдами друг с другом.

Ранее назвали страны, где россияне чаще всего отдыхают в формате «все включено».

