Белгородскую экс-чиновницу Шинкарук приговорили к 21 году за подготовку теракта

Второй Западный окружной военный суд приговорил бывшую сотрудницу администрации Белгородской области Викторию Шинкарук (внесена в перечень террористов и экстремистов) к 21 году лишения свободы в колонии общего режима. Ее обвинили в содействии террористической деятельности в интересах кураторов с Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд признал Шинкарук виновной и назначил ей наказание в виде 21 года лишения свободы, штрафа в размере 1,5 миллиона рублей, а также ограничения свободы сроком на 1 год и 8 месяцев», – сообщил представитель суда.

В ходе судебных разбирательств сторона обвинения запрашивала для Шинкарук 21 год заключения, штраф в размере 3 миллионов рублей и ограничение свободы на два года. Для ее подельника, Александра Холодкова, прокурор предложил наказание в виде 22 лет колонии и штрафа в 4,5 миллиона рублей.

В конце августа стало известно, что экс-сотрудницу администрации Белгородской области Шинкарук и слесаря Холодкова (внесен в перечень террористов и экстремистов) обвинили в подготовке теракта в России по заданию неких украинских кураторов. По версии следствия, они передали 500 тысяч рублей для реализации преступного замысла и переносили взрывчатку в тайники.

Шинкарук вину не признала. По ее словам, она передавала деньги по просьбе мужа, не осознавая их террористического назначения. Холодков, арестованный в ноябре 2022 года, также не признал вину. Лефортовский суд Москвы первоначально предъявил ему обвинение в незаконном обороте взрывчатых веществ, но в ходе следствия ему были инкриминированы дополнительные эпизоды, связанные с террористической деятельностью.

Ранее суд вынес приговор экс-начальнику инспекции УФСИН Забайкалья.