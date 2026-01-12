Размер шрифта
В Эрмитаже произошло короткое замыкание

МЧС: в Эрмитаже устранили короткое замыкание в серверной
В одном из помещений Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге произошло короткое замыкание. Об этом сообщили в городском управлении МЧС.

По данным ведомства, сигнал о происшествии поступил 12 января в 06:19 по московскому времени. Инцидент произошел в Центральном районе по адресу Дворцовая набережная, дом 32. В четырехэтажном здании музея замыкание зафиксировали на четвертом этаже в серверной комнате площадью около 30 кв. метров.

Специалисты оперативно устранили неисправность. К 06:55 аварийная ситуация была полностью ликвидирована. В МЧС уточнили, что сведений о пострадавших не поступало. Для реагирования на вызов привлекли пять единиц спецтехники и 24 сотрудника экстренных служб.

До этого новогодняя елка спалила квартиру российской многодетной семьи. Пламя распространилось стремительно, быстро заполнив помещение едким дымом. В это время дома находились родители и четверо детей в возрасте от полутора до 11 лет. Женщина с тремя детьми смогла самостоятельно эвакуироваться. Отец семьи вывел четырехлетнего сына на балкон, после чего вернулся в горящую квартиру.

Ранее шуруповерт едва не спалил дом в Ростовской области.

