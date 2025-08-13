На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам представили ролик о героическом поступке многодетного жителя Суджи

RT выпустил ролик о героическом поступке многодетного жителя Суджи Романа Яценко
Сергей Бобылев/РИА Новости

RT представил россиянам видеоролик, посвященный героическому поступку многодетного отца, жителя Суджи Романа Яценко. В момент вторжения в Курскую область ВСУ он проник в город, находящийся под обстрелами, и вывел из него пятерых детей, супругу и незнакомую местную жительницу в безопасное место.

В ролике показана история 51-летнего мужчины, случившаяся в августе прошлого года. Он находился на вахте в Москве, когда в Суджу вторглись ВСУ, к моменту его возвращения въезд в город был перекрыт. Яценко шел под обстрелами из Мартыновки пешком до своего дома, где в подвале пряталась его семья, а затем вывел родных той же дорогой, захватив по пути потерянную женщину, которой не удавалось выбраться из населенного пункта.

Мужчина признался, что в тот момент боялся не за себя, и смело шел к жене и детям под обстрелами, чтобы успеть их спасти.

«Когда страшно – папа защитит. Папа сделает все, чтобы маме и нам не пришлось плакать. Потому что мой папа – герой», — говорит дочь Яценко.

Видео заканчивается кадрами, на которых мужчина находится в окружении спасенных родных. Эта история стала самой читаемой среди россиян в Telegram-канале RT, набрав 2,5 млн просмотров.

Напомним, сообщалось, что по пути к дому мужчина встретил украинского автоматчика, выборочно обстреливавшего местность. Обратно семья выбиралась, передвигаясь ползком и на полусогнутых ногах. Им удалось выйти и добраться до пункта временного размещения в Курске.

Ранее школьника из Суджанского района наградили медалью «Защитник Курской области».

