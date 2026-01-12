Размер шрифта
Россиянам рассказали о пользе соевого мяса

Врач Залетова: соевое мясо содержит пищевые волокна, кальций и магний
Dasha Petrenko/Shutterstock/FOTODOM

Соевое мясо представляет собой продукт из обезжиренной соевой муки, который содержит высококачественный, сопоставимый с животным растительный белок с необходимыми аминокислотами. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог, специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

По ее словам, оно содержит пищевые волокна, витамины группы В, кроме В12, минералы, кальций, магний, фосфор и железо. Для того лучшего усвоения последнего врач посоветовала употреблять соевое мясо с продуктами, богатыми витамином С. Она отметила, что в нем в небольшом количестве также содержатся углеводы и жиры.

«Их добавляют, чтобы сделать его более вкусным и похожим на натуральное. Сухое соевое мясо имеет достаточно высокую калорийность (250–300 килокалорий на 100 граммов). Однако она впоследствии снижается, поскольку продукт концентрированный, и после приготовления увеличивается в объеме в два–три раза», — добавила Залетова.

Специалист уточнила, что средняя калорийность без добавления жиров по итогу получается меньше, чем у некоторых видов животного мяса. В таком продукте не содержится холестерин, что полезно для здоровья сердца и сосудов. Он также может улучшить перистальтику кишечника и послужить пищей для полезных микроорганизмов, заключила врач.

Доцент, кандидат сельскохозяйственных наук, завкафедрой зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий университета РОСБИОТЕХ Елена Таранова до этого говорила, что соевые бифштексы, котлеты и другие продукты подходят для здорового питания, но не могут полностью заменить натуральное мясо.

Ранее врач раскрыла опасные последствия китайских закусок с латяо.

