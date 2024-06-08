Гигантскую тропическую рыбу-луну выбросило на берег на севере США

Жители небольшого города Джерхарт штата Орегон на северо-западном побережье США обнаружили на пляже огромную рыбу-луну вида Mola tecta, которая обычно обитает в тысячах километров от места находки. Об этом сообщается на сайте океанариума Seaside Aquarium, расположенного недалеко от Джерхарта.

По словам специалистов, найденная рыба-луна оказалась длиной более 2,2 метра.

Ученые отметили, что это сравнительно редкое и странное происшествие, поскольку обычно представители вида Mola tecta встречаются в умеренных тропических широтах Южного полушария.

Mola tecta крупнее и менее распространены по сравнению со своими сородичами Mola mola — обыкновенной рыбой-луной. Особи этого вида вырастают до трех метров, а их масса доходит до двух тонн. Их можно встретить в водах у берегов Австралии и Новой Зеландии.

Биологи добавили, что в последние годы гигантские рыбы-луны стали чаще появляться на берегах в Северном полушарии. В 2019 году особь этого вида нашли на Аляске. Исследователи допустили, что Mola tecta находили и в других частях на северо-западе Тихого океана, но принимали их за более распространенную обыкновенную рыбу-луну, которая также может достигать внушительных размеров.

Ранее в Малайзии море выбросило на берег огромную разлагающуюся тушу неизвестного животного.