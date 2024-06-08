Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гигантскую тропическую рыбу-луну выбросило на берег на севере США

Seaside Aquarium: на побережье штата Орегон нашли рыбу-луну длиной 2,2 метра

close
100%
Shutterstoke

Жители небольшого города Джерхарт штата Орегон на северо-западном побережье США обнаружили на пляже огромную рыбу-луну вида Mola tecta, которая обычно обитает в тысячах километров от места находки. Об этом сообщается на сайте океанариума Seaside Aquarium, расположенного недалеко от Джерхарта.

По словам специалистов, найденная рыба-луна оказалась длиной более 2,2 метра.

Ученые отметили, что это сравнительно редкое и странное происшествие, поскольку обычно представители вида Mola tecta встречаются в умеренных тропических широтах Южного полушария.

Mola tecta крупнее и менее распространены по сравнению со своими сородичами Mola mola — обыкновенной рыбой-луной. Особи этого вида вырастают до трех метров, а их масса доходит до двух тонн. Их можно встретить в водах у берегов Австралии и Новой Зеландии.

Биологи добавили, что в последние годы гигантские рыбы-луны стали чаще появляться на берегах в Северном полушарии. В 2019 году особь этого вида нашли на Аляске. Исследователи допустили, что Mola tecta находили и в других частях на северо-западе Тихого океана, но принимали их за более распространенную обыкновенную рыбу-луну, которая также может достигать внушительных размеров.

Ранее в Малайзии море выбросило на берег огромную разлагающуюся тушу неизвестного животного.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами