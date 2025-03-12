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В США поймали золотую рыбку-гиганта

People: в США поймали гигантскую золотую рыбку
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Depositphotos

Сотрудники Службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы США (USFWS) поймали в водоеме штата Пенсильвания огромную золотую рыбку. Об этом USFWS сообщила в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Рыбка была обнаружена в государственном парке Преск-Айл. Из-за своих размеров она получила прозвище «мегалодон». Сотрудники службы отметили, что рыбу мог кто-то выпустить в водоем. Однако подобные действия несут вред местной экосистеме, отметили специалисты.

«Золотые рыбки вырастают огромными в дикой природе, где они могут превратить озера и водоемы в мутную кашу, украсть еду у местных рыб и испортить качество воды. <...> Если вы не можете оставить рыбу у себя, переселите ее. Просто не отпускайте ее на свободу», — говорится в сообщении.

В октябре прошлого года камбоджийские биологи из Университета Свайриенга обнаружили в реке Меконг гигантского лососевого карпа, который считался вымершим почти 20 лет назад. Последний раз эту рыбу видели в 2005 году.

Ранее ученые нашли пещерную рыбу, которая все еще эволюционирует.

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