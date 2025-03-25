Россиянин написал в чат о намерении вступить в ВСУ и получил штраф

Суд в Москве оштрафовал мужчину за сообщение в чате о желании вступить в ВСУ

Чертановский суд Москвы оштрафовал россиянина, написавшего в чате Telegram о желании вступить в ВСУ и участвовать в боевых действиях на стороне Украины, передает ТАСС.

Как уточняет агентство, о своих намерениях мужчина сообщил в чате одного из проукраинских каналов. При этом россиянин не является военнослужащим, не имеет боевого опыта, но может «многое делать руками». На его комментарий обратили внимание в Центре по противодействию экстремизму столичного управления МВД России. В суде мужчина раскаялся и признал свою вину.

«Штольца Александра Александровича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)», — говорится в материалах дела.

В публикации отмечается, что штраф по указанной статье составляет от 10 тыс. до 20 тыс. руб.

10 февраля Ставропольский суд приговорил мужчину к 3,5 года колонии общего режима за оскорбление сестры участника спецоперации. Инцидент, о котором идет речь, произошел в селе Казьминском 25 июля прошлого года. Между осужденным и женщиной возник конфликт возле продуктового магазина на почве «неприязненных отношений к брату потерпевшей». В ходе ссоры осужденный оскорбил женщину по национальному признаку и угрожал ей физической расправой.

Ранее Shaman двумя словами ответил на обвинения СБУ.