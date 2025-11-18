Россиянам рассказали об уголовной ответственности за сообщения в групповом чате

Адвокат Жорин: россияне могут получить штраф или срок за поведение в групповом чате

Адвокат Сергей Жорин рассказал в беседе с «Газетой.Ru», как россияне могут защитить свои права, если их оскорбили в групповом чате. Он напомнил, что сообщения в мессенджерах имеют юридическую силу.

«Чат — в доме, в родительской группе или в любом мессенджере — это публичное пространство, в котором действуют те же нормы права, что и в офлайн-общении. Поэтому за поведение в переписке может наступать как административная, так и уголовная ответственность. Административная ответственность по ст. 5.61 КоАП РФ наступает за оскорбление, в том числе выраженное в неприличной форме. Судебная практика по оскорблениям в чатах существует и активно применяется», — рассказал он.

Кроме того, россиян могут привлечь и по уголовным статьям.

«Клевета (ст. 128.1 УК РФ) — если участник распространяет заведомо ложные, порочащие честь, достоинство или репутацию сведения. Есть приговоры именно по перепискам в домовых и родительских чатах. Угроза причинения тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ) — если потерпевший имел основания воспринимать угрозу как реальную. Это также подтверждается судебной практикой по спорам, начавшимся в чатах. Вымогательство (ст. 163 УК РФ) — если один участник требует передать имущество, угрожая насилием или разглашением позорящих сведений», — сказал адвокат.

Жорин объяснил, какие действия можно предпринять, если россияне столкнулись с оскорблением в публичной беседе.

«Отдельно возможно гражданско-правовое требование о защите чести, достоинства и деловой репутации (ст. 152 ГК РФ). Для этого нужно зафиксировать переписку: сделать скриншоты, при необходимости заверить их у нотариуса или использовать иные способы удостоверения содержимого», — объяснил он.

Ранее белгородцы с битой и топором устроили жесткую драку из-за сообщений в чате.