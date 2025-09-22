В провинции Анталья в Турции произошел взрыв, есть пострадавшие

Antalya Hakkinda: на рынке в турецком городе Демре произошел взрыв, есть раненые

На рынке в турецком городе Демре в провинции Анталья произошел взрыв, есть пострадавшие. Об этом сообщает портал Antalya Hakkinda.

«На оптовом рынке в районе Демре произошел взрыв. На место происшествия были направлены многочисленные спасательные бригады», — говорится в публикации.

Турецкие СМИ пишут, что причина пока не установлена.

По данным SHOT, граждан России среди раненых нет.

В январе в Турции произошел пожар в отеле Grand Kartal. В результате инцидента пострадали десятки человек. В момент возгорания в 12-этажном здании находились 238 постояльцев, включая семьи с детьми. Как писали местные СМИ, в гостинице не сработала сигнализация. Из-за этого многие люди до последнего не знали о грозящей им опасности и не смогли вовремя эвакуироваться.

В июле суд приговорил четырех фигурантов дела о пожаре к домашнему аресту.

Ранее в Анкаре экстренно приземлился самолет из-за пожара на борту.