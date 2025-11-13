На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Психолог назвала признаки выгорания из-за работы

Психолог Бенетт: апатия может быть признаком выгорания из-за работы
Lazy_Bear/Shutterstock/FOTODOM

Потеря интереса к привычным делам, апатия и усталость даже после сна или выходных могут указывать на начало выгорания от работы. Об этом Pravda.Ru рассказала коуч, инвестор, психолог и эксперт по вопросам психологии Ирина Бенетт.

«Выгорание – это накопившийся очень большой объем усталости. Когда мы долго не отдыхаем, у нас нет положительной мотивации, и наступает серьезное истощение и снижение энергии. Это уже не просто усталость, а состояние, при котором внутренние ресурсы исчерпаны», — отметила эксперт.

По ее словам, в этом случае человеческий организм переходит в спящий режим, чтобы выжить. Психолог призвала пересмотреть режим и восстановить баланс между работой и отдыхом, чтобы избавиться от этого состояния. Кроме того, важно найти дело, которое будет нравиться, чтобы появился эмоциональный подъем и прилив сил, заключила Бенетт.

Бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай до этого говорила, что совмещение работы и материнства нередко становится причиной возникновения эмоционального истощения и хронической усталости. Специалист отметила, что от 40 до 45% женщин, занимающих руководящие должности, признаются, что не ощущают равновесия ни в одной из этих сфер жизни.

Ранее психолог рассказала, как подготовиться к Новому году без спешки и выгорания.

