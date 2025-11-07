На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Роспотребнадзоре сообщили о нарушениях у трети производителей готовой еды

ТАСС: треть производителей готовой еды нарушают требования безопасности
Pexels

Около 30% производителей готовой еды для магазинов и сервисов доставки нарушают обязательные требования к производству. Об этом сообщил ТАСС член Общественного совета при Роспотребнадзоре и глава Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий.

Эксперт отметил, что рост числа отравлений готовой пищей связан с расширением масштабов ее производства и продаж, в том числе в торговых сетях. Он пояснил, что во многих магазинах отсутствуют надлежащие условия для приготовления еды, используется ручная обработка, а санитарная обработка оборудования и дезинфекция часто не проводятся в полном объеме. Из-за этого в продуктах нередко обнаруживаются опасные микроорганизмы, такие как кишечная палочка, листерия, сальмонелла и стафилококк.

По словам Недзвецкого, примерно треть производителей сознательно идет на нарушения ради экономии и увеличения прибыли. Он также добавил, что при приготовлении готовых блюд в торговых сетях нередко используют овощи, мясо, рыбу и фрукты, утратившие товарный вид, что делает процесс фактически безотходным, но крайне трудно контролируемым.

Эксперт подчеркнул, что Роспотребнадзор ведет активную работу с нарушителями, однако для многих предпринимателей прибыль по-прежнему важнее безопасности покупателей.

В Госдуму внесли поправки в закон о торговой деятельности, которые предусматривают ограничение на приготовление готовой еды прямо в магазинах и запрет на использование продуктов с оставшимся сроком годности менее суток.

Ранее Госдума предложила ограничить долю собственных марок супермаркетов.

