Россиянам дали советы, как выбирать готовую еду в курьерской доставке

Врач Семирядов: готовая еда должна быть без избытка соусов и сахара
Для того чтобы готовая еда из курьерской доставки не только экономила время, но и не наносила урон по здоровью, при выборе ее важно соблюдать ряд базовых правил. Об этом радио Sputnik рассказал врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов.

По словам специалиста, хорошая готовая еда должна соответствовать правилу тарелки. В них должно быть 50% овощей, 25% белков и 25% сложных углеводов. Кроме того, такие блюда должны быть нормального объема. Врач объяснил, что «минималистичные» порции не насыщают организм.

Готовая еда также не должна содержать в себе большое количество соусов, сахара, усилителей вкуса и масел. Помимо этого, в ней должно быть достаточное количество клетчатки. Гастроэнтеролог объяснил, что именно такие готовые блюда не провоцируют быстрый голод и переедание, которые приводят к набору лишнего веса.

Эксперт добавил, что важно придерживаться правила интуитивного питания.

«Прекращать есть, когда появляется ощущение комфортного насыщения, слушать настоящий физический голод, а не «эмоциональные» желания, позволять себе любую еду, но не превращать праздничные блюда в ежедневную норму, не переедать, но и не сидеть на жестких ограничениях», — напомнил он.

Юрист Алла Георгиева до этого рассказала, что покупатели могут потребовать возврата денег в случае задержки доставки еды, поскольку ее должны привозить в оговоренные сроки. Эксперт порекомендовала изучать условия договора с операторами доставки, потому что иногда в нем может прописываться размер неустойки за задержку.

Ранее россияне рассказали, за какие подписки готовы платить.

