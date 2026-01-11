Вандалы осквернили Доску почета с портретами ветеранов в Ейске

В Ейске неизвестные облили жидкостью три фотографии Героев России, размещенные на городской Доске почета. Об этом сообщил в социальных сетях депутат Ейского городского совета Александр Дорошенко.

По его словам, на стенде представлены портреты жителей города — участников Великой Отечественной войны и Героев России. Дорошенко подчеркнул, что произошедшее выходит за рамки обычного хулиганства и требует жесткой правовой оценки.

В региональном управлении МВД сообщили, что во время мониторинга интернета сотрудники полиции обнаружили публикацию об осквернении Доски почета. В сообщении указывалось, что неизвестные граждане облили фотографии неустановленной жидкостью.

Материалы по факту произошедшего зарегистрированы в ОМВД России по Ейскому району. В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств инцидента и лиц, причастных к происшествию.

Ранее подросток повредил памятник бойцам СВО в Братске, чтобы впечатлить подругу.