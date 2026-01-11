Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Вандалы осквернили Доску почета с портретами ветеранов в Ейске

В Ейске облили жидкостью фотографии Героев России на Доске почета
Александр Дорошенко/VK

В Ейске неизвестные облили жидкостью три фотографии Героев России, размещенные на городской Доске почета. Об этом сообщил в социальных сетях депутат Ейского городского совета Александр Дорошенко.

По его словам, на стенде представлены портреты жителей города — участников Великой Отечественной войны и Героев России. Дорошенко подчеркнул, что произошедшее выходит за рамки обычного хулиганства и требует жесткой правовой оценки.

В региональном управлении МВД сообщили, что во время мониторинга интернета сотрудники полиции обнаружили публикацию об осквернении Доски почета. В сообщении указывалось, что неизвестные граждане облили фотографии неустановленной жидкостью.

Материалы по факту произошедшего зарегистрированы в ОМВД России по Ейскому району. В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств инцидента и лиц, причастных к происшествию.

Ранее подросток повредил памятник бойцам СВО в Братске, чтобы впечатлить подругу.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27594415_rnd_9",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
При простуде часто советуют полоскать горло. Как правильно это делать и какие средства точно не помогут
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+