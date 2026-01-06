Размер шрифта
Новости. Общество

Подросток повредил памятник бойцам СВО в Братске, чтобы впечатлить подругу

В Братске юноша сломал памятник бойцам СВО, чтобы привлечь внимание девушки 
Влюбленный подросток разгромил памятник героям СВО в Братске. Видео инцидента публикует Telegram-канал «112».

Инцидент произошел еще 23 декабря в сквере на бульваре Орлова в жилом районе Гидростроитель. В тот день 15-летний школьник гулял с друзьями и, надеясь привлечь внимание симпатичной ему девушки, подбежал к недавно открывшемуся мемориалу участникам специальной операции и начал наносить удары кулаками по фигуре солдата.

В следующий момент он повис на макете автомата, который не выдержал веса подростка и отломился. Испугавшись, юноша положил обломок на место и вместе с друзьями поспешил скрыться с места происшествия. К настоящему времени монумент обрел первоначальный вид.

«Скульптор Иван Зуев полностью заменил поврежденный автомат в руках солдата. Еще раз спасибо за то, что отозвался и оперативно все сделал», — сообщил 4 января мэр города Александр Дубровин.

По факту повреждения памятника было возбуждено уголовное дело, однако из-за своего возраста виновник ЧП не может понести уголовную ответственность. За деяние подростка ответят его родители.

Ранее вандал повредил новогоднего ангела и обесточил часть улицы в центре российского города.
 
