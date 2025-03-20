Кот и лиса подрались возле общежития во Владивостоке

В темное время суток кот и лисица устроили разборки возле общежития во Владивостоке. Их драку снял очевидец, видео поделился Telegram-канал Mash.

«Пушистый замес» произошел на территории Дальневосточного федерального университета ДВФУ, уточнили авторы поста.

Как сообщается, лисицу уже не раз замечали на этой территории — но до этого она вела себя вполне прилично. Но когда появился кот, между этими животными произошел конфликт, впрочем, бескровный.

Лисы часто заселяют города и взаимодействуют с другими жителями мегаполисов. Так, в Златоусте лиса проникла на территорию оружейного завода и украла печенье. Лиса пробралась в будку охранника, обследовала ее и похитила оттуда принадлежащее сотрудникам печенье. После кражи сладкого животное поспешило скрыться.

В Англии же лиса украла телефон у сотрудника по охране животных и сняла себя на видео. Офицер службы спасения животных Бен Фитцкоста рассказал, что ему поступил вызов о том, что в лесистой местности в Бэгшоте видели лису с травмированной лапой. Мужчина нашел пострадавшее животное и включил запись на своем телефоне, чтобы зафиксировать факт помощи.

Однако лиса, увидев гаджет, схватила его и убежала. В это время на устройстве все еще была включена запись видео, поэтому ей удалось записать короткий ролик со своим участием.

Ранее лиса украла у ребенка штаны на детской площадке в Екатеринбурге.