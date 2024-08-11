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Лиса-сладкоежка похитила печенье у рабочих российского оружейного завода

В Златоусте лиса похитила печенье у рабочих оружейного завода

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«Агентство чрезвычайных новостей»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Агентство чрезвычайных новостей»

В Златоусте лиса проникла на территорию оружейного завода и украла печенье. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, хищница проникла на территорию предприятия, пока были открыты ворота. Лиса пробралась в будку охранника, обследовала ее и похитила оттуда принадлежащее сотрудникам печенье.

После кражи сладкого животное поспешило скрыться. Прочие детали и обстоятельства инцидента не уточняются.

До этого в Иркутске 10 августа самолет Airbus A320 компании S7, следовавший по маршруту Уфа — Иркутск, едва не сбил лису на взлетно-посадочной полосе. После окончания пробега экипаж воздушного судна доложил о нахождении на взлетно-посадочной полосе хищницы, которая пробежала возле правого двигателя.

Ранее мужчина выстрелил из винтовки в 11-летнюю девочку, перепутав ее с лисой.

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