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Талибы изнасиловали и сняли на видео правозащитницу, чтобы помешать ей бороться с режимом

В Афганистане талибы изнасиловали правозащитницу, чтобы шантажировать ее видео

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Rahmat Gul/AP

В Афганистане талибы (организация запрещена в России) надругались над местной правозащитницей, которая выступала против режима. Об этом сообщает The Guardian.

Вооруженные люди подвергли групповому изнасилованию и пыткам афганскую правозащитницу в стенах талибской тюрьмы. Они сняли акт насилия на камеру телефона и позже отправили видео жертве. На записи, попавшей в распоряжение британского издания, видно, как молодую женщину заставляют раздеться, а затем двое мужчин многократно ее насилуют. Талибы пригрозили распространить ролик, если потерпевшая продолжит бороться с их режимом.

Она пояснила, что ее арестовали за участие в публичном протесте против талибов и изнасиловали во время содержания под стражей. После этого женщине удалось покинуть Афганистан. Запись ей прислали после того, как она вновь выступила против талибов, уже находясь за пределами страны.

The Guardian пишет, что все чаще получает свидетельства о сексуальном насилии над женщинами, которые находятся в заключении в Афганистане. Талибы также объявили о возобновлении публичной порки и побивания камнями женщин за прелюбодеяние. Женщин-заключенных также пытают током. Несмотря на это, активистки продолжают устраивать публичные акции протеста и критиковать режим талибов.

«Талибы знают о том, как сильно стигматизация связана с проблемой сексуального насилия в Афганистане и как невероятно трудно жертвам сексуального насилия рассказать о себе, даже иногда своим собственным семьям, потому что существует риск позора и потенциального насилия «в защиту чести», — отметила Хизер Барр, помощник директора отдела по правам женщин в Human Rights Watch.

Тем не менее представитель «Талибана» Забхулла Муджахид опроверг обвинения в распространенности сексуального насилия над женщинами в тюрьмах.

Ранее сообщалось, что бежавшей от талибов журналистке не удалось получить убежище в России и пришлось вернуться в Афганистан.

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