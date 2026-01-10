Судоходство в Дарданеллах частично приостановили из-за шторма

Пролив Дарданеллы временно закрыли для судоходства из-за штормового ветра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент по морским вопросам Турции.

«Судоходство в проливе Дарданеллы приостановлено в обе стороны с 12:45 по местному времени (совпадает с мск — «Газета.Ru») из-за шторма до улучшения погодных условий», — говорится в сообщении ведомства.

В департаменте добавили, что в связи с непогодой была также приостановлена работа значительной части паромных маршрутов в проливе. Ограничения продлятся до вечера субботы, 10 января.

Телеканал TRT Haber сообщал, что Главное управление метеорологии Турции объявило «желтый» уровень погодной опасности для 48 провинций Турции. По данным синоптиков, в районах Мраморного и Эгейского морей ожидаются сильные штормы и проливные дожди. Кроме того, скорость ветра, согласно прогнозу, достигнет 90 километров в час.

Ранее один вид транспорта перестал работать в Севастополе из-за шторма.