Россиянке отказали в выплате за не вернувшегося с СВО бойца из-за бюрократической детали

В Свердловской области ребенку не вернувшегося с СВО бойца отказали в выплатах

В Нижнем Тагиле женщина только с помощью прокуратуры добилась выплат, которые положены ребенку не вернувшегося с СВО военного. Об этом сообщает Ura.ru.

Жительница Нижнего Тагила обратилась за соцвыплатой в размере 1,5 миллиона рублей, но ей отказали из-за нарушения сроков. Семья должна была обратиться в профильные органы в течение 12 месяцев, но не сделала этого.

Не получив деньги, россиянка обратилась в прокуратуру. Сотрудники ведомства провели проверку, после чего направили обращение в суд, в котором потребовали восстановить пропущенный срок. В результате женщине отдали всю сумму.

До этого в Карелии мать участника СВО лишили выплат в размере 6,8 миллиона рублей. Соответствующую сумму ей перечислили после того, как стало известно, что сын не вернулся с фронта.

Однако позже выяснилось, что женщина не выполняла родительские обязанности. Отец военного обратился в суд, посчитав это незаконным обогащением. В результате сумму с женщины взыскали.

Ранее мошенники украли 3 млн рублей у вдовы участника СВО.