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В Казахстане выпустят более 15 тыс. заключенных

В Казахстане хотят амнистировать 15 тысяч человек на 30-летие конституции страны
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artaxerxes_longhand/Shutterstock/FOTODOM

В Казахстане хотят амнистировать 15 тысяч заключенных к 30-летию конституции страны. Об этом ТАСС сообщил депутат Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Николай Арсютин.

«Закон об амнистии затрагивает порядка 15,1 тысячи человек, из них из мест лишения свободы подлежит освобождению порядка 4,2 тысячи человек», — сообщил Арсютин.

Казахстанский парламентарий добавил, что большинство из попавших под амнистию граждан страны смогут рассчитывать на помещение под пробационный контроль. В остальных случаях — на сокращение тюремных сроков.

До этого президент Киргизии Садыр Жапаров заявил о возможной амнистии осужденного бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.

3 июня Первомайский районный суд Бишкека приговорил Атамбаева к 11,5 года лишения свободы по делу по событиям в селе Кой-Таш в 2019 году. Тогда спецназ группы «Альфа» Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии предпринял попытку силового задержания Атамбаева, которая переросла в столкновения со сторонниками бывшего главы государства.

Ранее стали известны подробности приговора экс-президенту Киргизии Бакиеву по делу о коррупции.

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