В МЧС РФ заявили, что ВСУ в 2025 году 11 раз атаковали машины ведомства в ЛНР

МЧС России: украинские войска в 2025 году повредили восемь машин ведомства в ЛНР

Украинские военнослужащие в прошлом году 11 раз атаковали машины Главного управления МЧС России по Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС рассказал начальник ГУ МЧС по региону, генерал-лейтенант внутренней службы Евгений Кацавалов.

«В 2025 году в результате агрессии вооруженных формирований Украины <...> повреждено восемь единиц транспортных средств», — добавил он.

По словам Кацавалова, все поврежденные машины удалось восстановить. Сейчас они находятся «в боевом расчете».

4 августа прошлого года украинский беспилотник нанес удар по машине скорой помощи в ЛНР. В правительстве республики рассказали, что инцидент произошел в селе Троицкое. В момент атаки в автомобиле находились медики, 62-летняя пациентка с острым нарушением кровообращения мозга и сопровождавшая ее дочь. Из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали водитель и два фельдшера. Также повреждения получило само транспортное средство, тем не менее оно смогло доехать до больницы своим ходом.

Ранее дроны ВСУ атаковали машину скорой помощи в Лисичанске в ЛНР.