Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В МЧС РФ заявили, что ВСУ в 2025 году 11 раз атаковали машины ведомства в ЛНР

МЧС России: украинские войска в 2025 году повредили восемь машин ведомства в ЛНР
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Украинские военнослужащие в прошлом году 11 раз атаковали машины Главного управления МЧС России по Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС рассказал начальник ГУ МЧС по региону, генерал-лейтенант внутренней службы Евгений Кацавалов.

«В 2025 году в результате агрессии вооруженных формирований Украины <...> повреждено восемь единиц транспортных средств», — добавил он.

По словам Кацавалова, все поврежденные машины удалось восстановить. Сейчас они находятся «в боевом расчете».

4 августа прошлого года украинский беспилотник нанес удар по машине скорой помощи в ЛНР. В правительстве республики рассказали, что инцидент произошел в селе Троицкое. В момент атаки в автомобиле находились медики, 62-летняя пациентка с острым нарушением кровообращения мозга и сопровождавшая ее дочь. Из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали водитель и два фельдшера. Также повреждения получило само транспортное средство, тем не менее оно смогло доехать до больницы своим ходом.

Ранее дроны ВСУ атаковали машину скорой помощи в Лисичанске в ЛНР.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27593245_rnd_5",
    "video_id": "record::7297f606-c534-4d00-a09d-ef24b7d78571"
}
 
Теперь вы знаете
При простуде часто советуют полоскать горло. Как правильно это делать и какие средства точно не помогут
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+