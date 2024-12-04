Арестованный глава департамента «Ростелекома» не признал вину

Обвиняемый в мошенничестве директор департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО «Ростелеком» Владимир Шадрин не признал вину. Об этом сообщает РИА Новости.

Шадрин заявил, что не совершал никаких преступлений, и попросил смягчить ему меру пресечения.

Уголовное дело против топ-менеджера было возбуждено 12 ноября по факту хищения денежных средств ПАО «Ростелеком». Шадрина обвиняют по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, похищено было свыше 180 миллионов рублей.

До этого бывшего генерального директора АО «РЗМ-Технологии» (входит в госкорпорацию «Ростех») Юрия Зозулю приговорили к девяти годам лишения свободы за получение особо крупных взяток. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее арестовали гендиректора «РАТМ Холдинга».