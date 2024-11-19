Топ-менеджера «Ростелекома» арестовали по делу о мошенничестве

Директор по выделенным сетям связи «Ростелекома» Владимир Шадрин арестован по обвинению в хищении денег у этой компании. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного районного суда, передает ТАСС.

По данным пресс-службы, уголовное дело против Шадрина было возбуждено 12 ноября по факту хищения денежных средств ПАО «Ростелеком». Топ-менеджера обвиняют по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

«Обвинение Шадрину В. А. предъявлено по указанной статье», — говорится в сообщении.

В заявлении говорится, что причастность обвиняемого к делу подтверждается протоколами осмотров его переписок в мессенджере «Телеграм», выписками по движению денежных средств, а также другими доказательствами.

Шадрин был задержан 14 ноября. По аналогичному обвинению под стражу отправлен гендиректор компании «Комплаинс софт» Антон Менчиц. Сообщалось, что они могут быть причастны к хищению средств, которые были выделены на закупку лицензий для программного обеспечения. Предварительный ущерб оценивается в 180 млн рублей.

Оба обвиняемых арестованы до 12 января 2025 года.

Ранее экс-заммэра Нефтеюганска стал фигурантом дела о мошенничестве с землей.