В СК считали, что задержанный топ-менеджер «Ростелекома» мог скрыться на Украине

Следователи считали, что обвиняемый в мошенничестве топ-менеджер «Ростелекома» Владимир Шадрин может скрыться на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник агентства отметил, что супруга Шадрина и ее родители являются гражданами Украины.

«Более того, ее родители постоянно проживают за пределами Российской Федерации, в связи с чем Шадрин В.А., осознавая тяжесть совершенного преступления и находясь на свободе, мог скрыться от следствия за пределами РФ, в том числе — на Украине», — сказал он.

По его словам, по уголовному делу Шадрина проводятся допросы, выемки, обыски и осмотры изъятых предметов и документов. На имущество обвиняемых наложен арест.

В правоохранительных органах заявили, что анализ переписок обвиняемых в Telegram и показания свидетелей «позволяют сделать вывод об обоснованности обвинений».

Шадрин вину не признает и настаивает, что не собирался скрываться от следствия и просит суд отпустить его под домашний арест.

Уголовное дело в отношении него было возбуждено 12 ноября. Топ-менеджеру вменяют мошенничество в особо крупном размере по подозрению в хищении средств ПАО «Ростелеком». Помимо него, был задержан гендиректор компании «Комплаинс софт» Антон Менчиц. По данным следствия, они могли похитить более 180 млн рублей.

Ранее бывшего замгубернатора Кузбасса обвинили в мошенничестве на 7 млн рублей.