В Бразилии более 60 человек погибли в результате перестрелки полицейских с бандой

В бразильском Рио-де-Жанейро 64 человека погибли в результате перестрелки полицейских с членами банды «Красная команда». Об этом сообщил новостной портал G1.

«64 человека погибли, среди них четверо полицейских, и 81 были задержаны во время большой спецоперации в фавелах северной части Рио-де-Жанейро», — отмечается в сообщении.

Сегодня более 2,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов приняли участие в операции по задержанию членов бразильской банды «Красная команда» в фавелах на севере города. Силовики прибыли в районы, контролируемые преступниками, чтобы исполнить 100 ордеров на арест, однако столкнулись с ожесточенным сопротивлением.

В ответ на штурм наркоторговцы открыли огонь и подожгли баррикады, что привело к перестрелке. Известно, что бандиты запускали бомбы с беспилотников.

Силовики проводят последний этап операции «Сдерживание» — продолжающейся инициативы правительства штата по борьбе с распространением наркотиков в Рио-де-Жанейро.

