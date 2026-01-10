Мошенники от лица Росфинмониторинга обманули жительницу Башкирии на миллионы рублей

Жительница Стерлитамакского района Башкирии стала жертвой телефонных мошенников и лишилась более 2,4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По данным ведомства, 42-летняя жительница села Новая Отрадовка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Женщина рассказала, что 9 января ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Росфинмониторинга. Звонивший сообщил, что на ее имя якобы пытаются оформить кредит, и убедил перевести аналогичную сумму денег на так называемый «безопасный счет», чтобы предотвратить операцию.

Через несколько часов потерпевшей поступил еще один звонок — на этот раз от мужчины, назвавшегося сотрудником ФСБ. Он запугал женщину, заявив, что она якобы переводит средства на счета недружественных государств, за что ей грозит уголовная ответственность. Чтобы избежать проблем с законом, мошенник предложил срочно перевести все сбережения через банкомат на указанный счет.

В результате женщина заняла у пожилой матери 2 млн 455 тыс. рублей и перечислила деньги злоумышленникам. Осознав обман уже дома, она обратилась в полицию.

По факту произошедшего следственный отдел ОМВД России по Стерлитамакскому району возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

В МВД по Башкирии напомнили гражданам о необходимости проявлять осторожность при звонках с незнакомых номеров и подчеркнули, что не следует выполнять финансовые операции по указанию посторонних лиц, независимо от того, кем они представляются.

