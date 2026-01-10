Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Мошенники от лица Росфинмониторинга обманули жительницу Башкирии на миллионы рублей

МВД: мошенники выманили у жительницы Башкирии более 2,4 млн рублей
Ilya Naymushin/Reuters

Жительница Стерлитамакского района Башкирии стала жертвой телефонных мошенников и лишилась более 2,4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По данным ведомства, 42-летняя жительница села Новая Отрадовка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Женщина рассказала, что 9 января ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Росфинмониторинга. Звонивший сообщил, что на ее имя якобы пытаются оформить кредит, и убедил перевести аналогичную сумму денег на так называемый «безопасный счет», чтобы предотвратить операцию.

Через несколько часов потерпевшей поступил еще один звонок — на этот раз от мужчины, назвавшегося сотрудником ФСБ. Он запугал женщину, заявив, что она якобы переводит средства на счета недружественных государств, за что ей грозит уголовная ответственность. Чтобы избежать проблем с законом, мошенник предложил срочно перевести все сбережения через банкомат на указанный счет.

В результате женщина заняла у пожилой матери 2 млн 455 тыс. рублей и перечислила деньги злоумышленникам. Осознав обман уже дома, она обратилась в полицию.

По факту произошедшего следственный отдел ОМВД России по Стерлитамакскому району возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

В МВД по Башкирии напомнили гражданам о необходимости проявлять осторожность при звонках с незнакомых номеров и подчеркнули, что не следует выполнять финансовые операции по указанию посторонних лиц, независимо от того, кем они представляются.

Ранее россиян предупредили о новой схеме взлома «Госуслуг».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27589933_rnd_8",
    "video_id": "record::94713efe-787f-42af-916a-54e7f844a4ce"
}
 
Теперь вы знаете
Редкоземы и замерзшая секретная база: зачем Трамп хочет присоединить Гренландию
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+