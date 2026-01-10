В Тегеране протестующие подожгли мечеть

В Иране протестующие подожгли мечеть Аль-Расул на северо-западе Тегерана. Об этом сообщает Billd.

Как пишет издание, в пятницу вечером в Тегеране прошли массовые акции протеста. Несмотря на отключение интернета и телефонной связи, в сети появились фотографии и видеозаписи, предположительно сделанные в разных районах столицы. Ряд источников связывает возможность их распространения с использованием спутниковой связи Starlink, однако официального подтверждения этому нет.

На опубликованных кадрах зафиксированы пожары и беспорядки в отдельных районах города. В частности, сообщается о возгорании здания одной из крупных мечетей на северо-западе Тегерана, а также о столкновениях и пожарах в районах Саадат-Абад, Техранпарс и Нармак. Подлинность части видеозаписей независимо не подтверждена.

По данным Associated Press, протестные акции также прошли в других городах Ирана, включая Мешхед, Тебриз и Кум. Иранские персоязычные СМИ сообщили о возобновлении уличных выступлений, однако официальные власти ситуацию пока подробно не комментировали.

В конце декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая слезоточивый газ и пневматическое оружие. Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

Советник иранского верховного лидера Али Шамхани заявил, что любая агрессия против Ирана повлечет за собой немедленный жесткий ответ. Он отметил, что в оборонной доктрине республики «некоторые ответные меры определяются еще до того, как угроза будет реализована».

