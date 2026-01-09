Юрист заявил, что к передаче квартиры Долиной могут подключить судебных приставов

Очередная попытка передать квартиру Ларисы Долиной Полине Лурье лишь подтверждает, что завершение этого дела превратилось в фарс — к решению вопроса скорее всего подключат судебных приставов. Таким мнением в беседе с «Газетой.Ru» поделился юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Вернемся к предыстории проблемы. Сначала адвокат Лурье требовала передачи 30 декабря, затем стороны договорились о 5 января, но встреча вновь сорвалась. Сегодня, 9 января, представитель Долиной явился с актом, датированным 5 числом, что дало адвокату Лурье формальный повод отказаться от подписания. Создается устойчивое впечатление, что мы наблюдаем не ошибки, а намеренное затягивание процесса. Однако эта тактика ведет в тупик. Решение Мосгорсуда о выселении Долиной уже вступило в силу. У Лурье есть четкий и ожидаемый путь: в понедельник, 12 января, получить в суде исполнительный лист и направить его в отдел судебных приставов по району Хамовники», — пояснил Хаминский.

После этого, по словам юриста, будет запущена стандартная, но «неприглядная» для Ларисы Долиной процедура.

«Приставы возбудят исполнительное производство, предложат певице добровольно освободить жилье в установленный срок, а в случае отказа осуществят принудительное выселение. Это технический вопрос займет нескольких дней. Каждый день подобных проволочек приносит Ларисе Долиной новые репутационные издержки, укрепляя в общественном сознании скандальный «эффект Долиной». Принудительное же выселение, которое могут показать на всю страну, станет закономерным финалом этой печальной истории и нанесет окончательный удар по имиджу артистки», — заключил Хаминский.

До этого стало известно, что Долина не сдержала свое обещание передать ключи от квартиры Лурье 5 января. Позже адвокат артистки Мария Пухова заявила, что Долина передаст жилье покупательнице во второй половине дня 9 января.

Однако 9 января Лурье вновь не смогла принять свою квартиру в Хамовниках. По словам адвоката Лурье Светланы Свириденко, певица не явилась на встречу, а у ее доверенного лица не было полномочий на передачу квартиры и ключей. Адвокат уточнила, что пока акт приема-передачи не будет подписан, Лурье фактически не может заселиться в свою квартиру.

Ранее автомобиль Долиной заметили у ее бывшего дома в Хамовниках.