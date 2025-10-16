За склонение несовершеннолетних к аборту хотят штрафовать на 800 тыс. руб.

«Ведомости»: за склонение к аборту могут ввести штраф до 800 тысяч рублей

Штраф за склонение беременных к аборту в России может составить от 50 тыс. до 800 тыс. руб. Об этом пишут «Ведомости».

Как уточняет газета, благотворительный фонд «Женщины за жизнь» хочет изменить статью «Искусственное прерывание беременности». Общественники выступают за введение административного наказания за склонение беременной женщины к аборту. В проекте закона размер штрафа не уточняется, но в обзорном материале к нулевому чтению для граждан он варьируется от 50 тыс. до 100 тыс. руб. , а для должностных лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. руб .

В статье отмечается, что за публичное склонение несовершеннолетних к аборту и за давление работодателя на женщину предусмотрены отдельные денежные взыскания. Для граждан они составят от 100 тыс. до 200 тыс. руб. , для должностных лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. руб. , а для юрлиц — от 500 тыс. до 800 тыс. руб .

По информации Росстата за 2023 год, несовершеннолетние беременные сделали более 3,3 тыс. абортов.

В начале октября Русская православная церковь представила результаты мониторинга нарушений законодательства при осуществлении и рекламе прерывания беременности в частных клиниках. Как уточняется, в подавляющем большинстве регионов нарушается законодательство об абортах. В РПЦ выявили 782 частные клиники, готовые прервать беременность без соблюдения сроков тишины и/или рекламирующие такую операцию на своих сайтах.

Ранее Меньшова рассказала об истерике на операционном столе во время аборта.