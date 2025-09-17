У бывшего президента Бразилии обнаружили рак кожи

Обследование, проведенное во время недавней госпитализации, подтвердило рак кожи у экс-президента Бразилии Жаира Болсонару. Об этом сообщил его лечащий врач Клаудио Биролини, слова которого приводит издание Terra.

«Из семи подозрительных образований две оказались положительными на плоскоклеточную карциному», — сказал медик.

Врач добавил, что это не самый легкий и не самый агрессивный вариант. По словам Биролини, диагностированное заболевание является промежуточной формой. И тем не менее, это все же тип рака кожи, который может иметь серьезные последствия; опухоли локализованы в области грудной клетки и на руке, заключил врач экс-лидера Бразилии.

12 сентября стало известно, что Верховный федеральный суд Бразилии приговорил Болсонару к 27 годам и 3 месяцам тюрьмы. Его обвиняют в заговоре с целью государственного переворота. Решение суда о признании бывшего бразильского президента виновным поддержали трое из пяти судей Верховного суда.

По версии следствия, среди заговорщиков были члены правительства Болсонару, а также представители разведки и вооруженных сил. Обвинения предъявлены 35 фигурантам.

Ранее президент Бразилии посоветовал Трампу не вмешиваться во внутренние дела страны.