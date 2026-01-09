В московском аэропорту пассажиры начали задыхаться от паров химического вещества

Пассажиры самолета во Внуково, которые находятся на борту уже шесть часов без возможности выйти, начали задыхаться от паров антиобледенителя в салоне, утверждает Telegram-канал Readovka.

Вылет лайнера из Москвы в Санкт-Петербург неоднократно откладывался из-за плохой погоды. Утром, как сообщается, пассажиров посадили в самолёт и обработали корпус антиобледенительной жидкостью, но вскоре вылет отменили. По словам журналистов, из-за паров этой химии у многих пассажиров начались проблемы с дыханием и раздражение глаз.

Экипаж не дал пояснений, сославшись на техническую неисправность. Людям, включая детей, приходилось дышать через кислородные маски и влажные полотенца. Повторная обработка неприятно пахнущей жидкостью ухудшила ситуацию, отмечается в публикации.

До этого два рейса, летевшие в Шереметьево, ушли на запасной аэродром по решению командира воздушного судна из-за сильного снегопада. В пресс-службе аэропорта отметили, что коммунальные службы авиагавани работают в усиленном режиме, очищая регулярно взлетно-посадочные полосы, привокзальные площади и подъездные пути от снега и наледи.

Ранее аэропорт Тамбова приостановил работу.