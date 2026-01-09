Размер шрифта
Новости. Общество

В Москве готовятся к резкому похолоданию

Бирюков: система отопления в Москве переводится на повышенный режим работы
Максим Блинов/РИА Новости

В Москве все системы отопления начинают переводиться на повышенный режим работы из-за ожидаемого резкого похолодания. Об этом написано в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Как отметил в сообщении заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, со 14 января ожидается понижение температуры до -20°C, а в отдельных местах – до -22°C.

«Поэтому системы обеспечения теплом, генерации тепловых ресурсов, подачи тепла плавно переходят на повышенные режимы», — сказал он.

Бирюков подчеркнул, что в Москве сформированы бригады энергетиков на случаи аварий.

Утром 9 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что Москву и область накрыла сильная метель. На юге Московской области за минувшие сутки выпало до 65% месячной нормы осадков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале сообщил, что коммунальные службы Подмосковья продолжают работать в усиленном режиме.

По его словам, в работах задействованы более 10,1 тыс. единиц техники и 28 тыс. человек на муниципальной сети, почти 600 единиц и свыше 1 тыс. человек — на региональной.

Ранее москвичи начали самостоятельно очищать дворы от снега.

