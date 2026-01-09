Губернатор Подмосковья рассказал об усиленном режиме работы коммунальных служб

Коммунальные службы Подмосковья продолжают работать в усиленном режиме. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

По его словам, в работах задействованы более 10,1 тыс. единиц техники и 28 тыс. человек на муниципальной сети, почти 600 единиц и свыше 1 тыс. человек — на региональной.

«Понимаю и вижу беспокойство жителей — как только снегопад ослабнет, темпы уборки возрастут, и мы сможем быстрее ликвидировать последствия», — заявил губернатор.

Воробьев рассказал, что власти пытаются сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасность и проезд. Он уточнил, что в приоритете остаются федеральные и региональные трассы, затем дворовые территории и пешеходные зоны.

До этого Дептранс Москвы призвал автомобилистов не выезжать на улицы города, чтобы не мешать уборке, и назвал наиболее проблемные участки МКАД, где движение затруднено. Основные затруднения в движении наблюдаются на различных участках Московской кольцевой автодороги (МКАД). В частности, проезд затруднен на внутренней стороне в районе Косинской эстакады, улицы Саломеи Нерис, улицы Поляны, улицы Верхние Поля.

Утром 9 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что Москву и область накрыла сильная метель. На юге Московской области за минувшие сутки выпало до 65% месячной нормы осадков.

Ранее сообщалось, что в Москве более 100 тысяч человек привлекли к уборке снега.