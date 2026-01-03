Размер шрифта
Новости. Общество

В Ижевске подросток едва не остался без глаза, взорвав петарду в банке из-под газировки

В Удмуртии двое детей пострадали из-за петард
ГУ МЧС России по Удмуртской Республике

В Ижевске двое детей получили травмы из-за разорвавшихся петард, один из мальчиков получил тяжелую травму глаза. Об этом сообщает МЧС Удмуртии.

Первый пострадавший — первоклассник, который вместе с другими детьми запускал петарды типа «Корсар» в стороне от взрослых. Он положил одну из них в жестяную банку из-под газированного напитка, но взрыва не последовало. Когда мальчик наклонился, чтобы проверить петарду, произошел взрыв. Его госпитализировали с тяжелой травмой глаза.

Второй инцидент произошел с 15-летним подростком. Пиротехника взорвалась у него в руках, несовершеннолетнему потребовалась помощь медиков. Правоохранительные органы проводят проверку по фактам происшествий, устанавливая все обстоятельства и законность приобретения пиротехники.

До этого в Благовещенске ребенку оторвало пальцы взрывом петарды. Несовершеннолетний поднял лежавшие на земле петарды, которые взорвались у него в руках. Пострадавший был экстренно доставлен в больницу. Врачи провели срочную операцию, но полностью спасти кисть не удалось, ребенок лишился нескольких пальцев.

Ранее подросток пострадал при запуске салюта в Когалыме.

