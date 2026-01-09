В МЖД рассказали о движении поездов в столице на фоне непогоды

Несколько поездов дальнего следования прибывают и отправляются со станций Московской железной дороги с незначительным отклонением от графика. Об этом сообщила МЖД в Telegram-канале.

«Движение электропоездов МЦД и МЦК осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении.

До этого Дептранс Москвы призвал автомобилистов не выезжать на улицы города, чтобы не мешать уборке. По данным ведомства, основные затруднения в движении наблюдаются на различных участках МКАД. В частности, проезд затруднен на внутренней стороне в районе Косинской эстакады, улицы Саломеи Нерис, улицы Поляны, улицы Верхние Поля.

В Москве и Подмосковье продолжается сильный снегопад, вызванный южным циклоном «Фрэнсис». По оценкам метеорологов, он может стать самым интенсивным январским снегопадом за весь период наблюдений. В отдельных районах за одну ночь выпало до двух третей среднемесячного объема осадков. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее москвичи начали самостоятельно очищать дворы от снега.