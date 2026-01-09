В ЕС заявили о дедлайне по утверждению скандальной сделки с Южноамериканским общим рынком

Reuters: ЕС дано время до 16:00 по Гринвичу на подтверждение сделки с МЕРКОСУР

Странам Евросоюза дано время до 16:00 по Гринвичу (19:00 мск) на утверждение сделки по соглашению о свободной торговле с Южноамериканским общим рынком (МЕРКОСУР). Об этом заявил представитель Еврокомиссии Олоф Жилл на брифинге в Брюсселе, передает Reuters.

«Нам нужно четко понимать, что происходит процедурно на данный момент. То, что происходит прямо сейчас, заключается в том, что Совет ЕС выполняет свои процедуры. Как я понимаю, это будет завершено только ближе к вечеру», — заявил он.

Представитель ЕК отказался давать комментарии о следующих шагах объединения.

До этого венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что страна не поддержит торговое соглашение между ЕС и МЕРКОСУР, поскольку оно нанесет ущерб интересам европейских фермеров.

Южноамериканский общий рынок включает Бразилию, Аргентину, Уругвай и Парагвай. Против соглашения ЕС и МЕРКОСУР активно выступают польские фермеры, которые в 2024 году устраивали по этому поводу акции протеста.

В ноябре прошлого года в Европарламенте решили через суд оспорить сделку между ЕС и МЕРКОСУР. Если инстанция согласится рассмотреть дело, процесс окончательного принятия договора может растянуться на годы.

