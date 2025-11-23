На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стала известна судьба льва, напавшего на директора крымского сафари-парка

Директор сафари-парка «Тайган» Зубков не стал изолировать напавшего на него льва
Телеграм-канал «Mash на волне»

Директор крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков рассказал о судьбе напавшего на него льва. Его цитирует РИА Новости.

По словам Зубкова, лев чувствует себя хорошо, «живет и радуется».

«Его не стали изолировать в отдельном вольере. Лев живет со всеми, в семейном прайде львов», — отметил он.

Сейчас, продолжил Зубков, хищники продолжают находиться в открытой части зоопарка — саванне, зоне свободного обитания львов.

Нападение льва на владельца крымского парка «Тайган» произошло 22 июня во время кормления хищников. В результате случившегося Зубков получил серьезную травму и потерял много крови, однако смог самостоятельно выбраться из клетки и только тогда потерял сознание. Он был выписан после нескольких операций.

Следственный комитет сообщал, что Зубков получил множественные травмы. Возбуждено уголовное дело о нарушении техники безопасности.

Парк «Тайган» в Крыму — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. В нем проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 100 тигров, а также сотни других животных.

