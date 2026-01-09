Электроснабжение в Белгородской области восстановлено частично

Поддачу электричества восстановили части жителей Белгородской области, которые остались без света в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили «Россети».

Указывается, что энергетики ведут восстановление электроснабжения жителей региона, обесточенных в результате ракетного удара Украины по объектам инфраструктуры в ночь на 9 января.

«Потребителей запитывают поэтапно по резервным схемам. Части из них передача электроэнергии уже возобновлена», — уточнили «Россети».

Утром 9 января губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что без электричества в Белгородской области после ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) остаются 556 тысяч человек в шести муниципальных образованиях.

Противник ударил по Белгородской области в ночь на 9 января. В результате в регионе возникли проблемы с электроэнергией. В частности, без света остались жители Белгорода.

Гладков опубликовал пост об атаке на город в 0:25. Около полуночи он написал, что в Белгороде и Белгородском округе действует режим ракетной опасности. Позже он уточнил, что в результате ракетного обстрела Белгорода «есть серьезные повреждения на объекте инфраструктуры». По предварительным данным, пострадавших нет.

