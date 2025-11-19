В Иркутске поймали несовершеннолетних зацеперов, которые снимали ролики об опасном хобби

В Иркутске транспортная полиция установила личности четырех несовершеннолетних, увлеченных зацепингом. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Подростки забрались на последний вагон пригородного поезда на станции Мельниково и проехали до станции Академическая. Запись со своими «приключениями» школьники опубликовали в интернете. После этого правоохранители разыскали нарушителей. Ими оказались мальчики в возрасте 13-14 лет. Двое из них уже стоят на профилактическом учете.

«В отношении родителей несовершеннолетних составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 5.35 КоАП РФ. Материалы в отношении подростков направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

