Новости. Общество

В России ужесточили меры для тех, кто навязывает допуслуги и товары

Госдума: в России выросли штрафы за навязывание потребителю дополнительных услуг
Pavel_Kostenko/Shutterstock/FOTODOM

В России выросли штрафы за навязывание потребителю дополнительных услуг, работ и товаров. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Изменения в статью КоАП РФ «Нарушение иных прав потребителей» начали действовать с 9 января. За навязывание допуслуг должностных лиц будут штрафовать на сумму до 150 тысяч рублей, юридических — до 500 тысяч рублей.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в последние годы наблюдался рост числа случаев навязывания россиянам товаров и услуг за дополнительную плату. По его словам, в 2022 году было зафиксировано 782 таких случая, в 2023 — 3179, а в 2024 — 4132. Володин уточнил, что чаще всего с навязыванием допуслуг граждане сталкиваются при покупке авиа- и ж/д билетов, оформлении банковских продуктов и медицинских услуг.

Володин напомнил, что с апреля 2025 года действует запрет, который не дает навязывать дополнительные платные товары и услуги. По его словам, усиление ответственности за нарушение повысит защищенность прав потребителей от действий недобросовестных продавцов.

До этого Банк России обратился к финансовым организациям с призывом полностью отказаться от практики навязывания клиентам дополнительных услуг.

Ранее россиянам объяснили, что делать при навязывании услуг в частных клиниках.

