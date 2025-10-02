На Кубани школьник упал в яму и просидел в ней всю ночь

В Апшеронске 11-летний мальчик провалился в яму и просидел в ней всю ночь

В Апшеронске школьник упал в яму и просидел в ней всю ночь. Вызволять ребенка пришлось сотрудникам аварийно-спасательной службы. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Апшеронск» со ссылкой на очевидца.

По словам прохожего, 11-летний мальчик провалился в яму рядом с детской площадкой со стороны парка «Юность». Утром ребенка нашли рабочие, которые вызвали медиков. Школьнику диагностировали шоковое состояние и переохлаждение.

Пострадавший рассказал, что шел со спортивной тренировки, когда провалился под землю. Мать школьника всю ночь искала сына.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю подтвердили случившееся. Там отметили, что ребенка госпитализировали. Мать мальчика находится вместе с ним.

