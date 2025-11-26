Россиянка шесть часов сидела с младенцем в машине, чтобы не отдавать ее приставам

В Чите женщина отказалась отдавать приставам машину и просидела в ней 6 часов

Жительница Забайкалья с трехмесячным ребенком на шесть часов заблокировалась в своем автомобиле, чтобы не отдавать его судебным приставам. Об этом сообщили в УФССП России по Забайкальскому краю.

Два года назад женщина взяла в банке 850 тыс. рублей и оформила кредит в микрофинансовой организации, но ни разу не платила, скрываясь от приставов. Ее объявили в розыск вместе с принадлежащим ей автомобилем Toyota Witz.

Приставы нашли женщину в Чите, уговорили встретиться, но она отказалась покидать машину, заперев двери и не давая забрать авто. Ребенок находился внутри в автокресле.

Из-за постоянно работающего мотора бензин стал заканчиваться, и родственники дозаправили машину по разрешению приставов, чтобы ребенок не замерз. О ситуации известили органы опеки. В итоге на место прибыли сотрудники полиции.

Наконец гражданка вместе с ребенком и родственниками уехала домой, а машину эвакуировали на бесплатную автостоянку. Если владелица не выплатит долги, ее автомобиль продадут в счет покрытия кредитов.

Ранее тюменец ежегодно менял ФИО, чтобы не платить алименты.