Названы категории россиян, получивших дополнительные 15 дней оплачиваемого отпуска

Правоохранители и сотрудники силовых структур из числа ветеранов боевых действий получат в РФ дополнительный оплачиваемый отпуск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий закон.

Согласно материалам, изменения вступили в силу 9 января. Президент РФ Владимир Путин подписал закон в конце прошлого года. В нем предусматривается получение 15 календарных дней отпуска с сохранением денежного содержания для прокуроров, сотрудников СК, полиции и уголовно-исполнительной системы, пожарных, судебных приставов из числа ветеранов боевых действий.

Как уточняет агентство, в случае наличия права на отпуск без сохранения зарплаты до 35 календарных дней указанные категории граждан могут брать один из отпусков по своему выбору.

До этого первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая заявила, что отцы должны получить право на дополнительный оплачиваемый отпуск при рождении ребенка. Сейчас мужчина может взять ежегодный оплачиваемый отпуск, пока его жена в декрете.

