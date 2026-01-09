Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Названы категории россиян, получивших дополнительные 15 дней оплачиваемого отпуска

Правоохранители — ветераны боевых действий получили в РФ дополнительный отпуск
TsibaevAlex/Shutterstock/FOTODOM

Правоохранители и сотрудники силовых структур из числа ветеранов боевых действий получат в РФ дополнительный оплачиваемый отпуск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий закон.

Согласно материалам, изменения вступили в силу 9 января. Президент РФ Владимир Путин подписал закон в конце прошлого года. В нем предусматривается получение 15 календарных дней отпуска с сохранением денежного содержания для прокуроров, сотрудников СК, полиции и уголовно-исполнительной системы, пожарных, судебных приставов из числа ветеранов боевых действий.

Как уточняет агентство, в случае наличия права на отпуск без сохранения зарплаты до 35 календарных дней указанные категории граждан могут брать один из отпусков по своему выбору.

До этого первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая заявила, что отцы должны получить право на дополнительный оплачиваемый отпуск при рождении ребенка. Сейчас мужчина может взять ежегодный оплачиваемый отпуск, пока его жена в декрете.

Ранее россияне рассказали, достаточно ли им новогодних праздников для отдыха.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27582301_rnd_0",
    "video_id": "record::82b56d77-da7f-462d-ad28-19ae32a9b0f7"
}
 
Теперь вы знаете
Штраф за провоз ребенка без автокресла повысили до 200 тыс. Почему и как выбрать идеальное
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+