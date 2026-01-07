Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Госдуме предложили давать отцам дополнительный отпуск при рождении ребенка

Буцкая: отцы должны получить право на оплачиваемый отпуск при рождении ребенка
Григорий Сысоев/РИА Новости

Отцы должны получить право на дополнительный оплачиваемый отпуск при рождении ребенка. Об этом ТАСС заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

«После родов, к сожалению, у папы нет возможности уйти в дополнительный оплачиваемый отпуск, чтобы помочь маме в первые дни после роддома», — отметила она.

Буцкая подчеркнула, что в данный момент депутаты работают над текстом проекта нового закона, дающего возможность отцам получить оплачиваемый отпуск после рождения ребенка. На данный момент муж может взять ежегодный оплачиваемый отпуск в период нахождения его жены в декрете, но это не является дополнительным отпуском.

В декабре президент РФ Владимир Путин призвал правительство РФ подумать о мерах поддержки для отцов. В ОНФ же предложили предоставлять мужчинам отпуск при рождении ребенка. Идею уже поддержали в Госдуме: зампред комитета по защите семьи Виталий Милонов в беседе с «Газетой.Ru» назвал идею правильной, но в то же время отметил, что семьи не должны финансово от этого страдать. Ранее подобные инициативы уже звучали в России, однако до сих пор не были приняты.

Ранее в Госдуме поддержали идею предоставлять отцам отпуск при рождении ребенка.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27573355_rnd_2",
    "video_id": "record::ba598a03-6069-48ac-96c6-9a7a463a77fe"
}
 
Теперь вы знаете
Как СССР чуть не растопил Арктику и не заморозил Европу: 7 грандиозных заброшенных проектов Союза
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+