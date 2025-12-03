В Госдуму внесут законопроект о запрете алкомаркетов в новостройках

Проект закона о запрете алкомаркетов в новостройках внесут в Госдуму в среду

В Госдуму в среду внесут законопроект о запрете размещения алкомаркетов в новостройках. Об этом сообщил журналистам глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передает «Интерфакс».

«Сегодня вносим на рассмотрение Госдумы межфракционную инициативу, вводящую запрет на размещение алкомаркетов в помещениях новостроек», — сказал он.

Проект закона касается торговых площадок, где продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции составляет более 50% от общей выручки за отчетный период.

В пояснительной записке к документу говорится, что в российском законодательстве нет запрета на размещение соответствующих торговых объектов в нежилых помещениях многоквартирных домов. При этом подобные магазины крайне негативно сказываются на криминогенной обстановке.

Кроме того, из-за них нарушаются права жителей домов на отдых и благоприятную окружающую среду.

С 1 апреля прошлого года в силу вступил закон, который дает регионам РФ право устанавливать требования к продаже медовухи, пива, сидра, а также ограничивать время, когда общепит может торговать алкоголем в многоквартирных домах.

В сентябре в Подмосковье вступили в силу новые правила торговли алкогольными напитками. Все заведения общепита в жилых домах, вход в которые предусмотрен со дворов, теперь могут продавать спиртное теперь только с 8 утра до 23 вечера.

Ранее в Госдуме начали обсуждение запрета продажи безалкогольного пива детям.